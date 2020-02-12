ЕР призвала отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств

"В настоящее время, когда родители или благотворительные фонды ввозят в Россию незарегистрированное лекарство, они платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация и ее необходимо исправить", - приводит пресс-служба ЕР слова Баталиной.