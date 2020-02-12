ЕР призвала отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству РФ отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств, не зарегистрированных в РФ, заявила замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина.
"В настоящее время, когда родители или благотворительные фонды ввозят в Россию незарегистрированное лекарство, они платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация и ее необходимо исправить", - приводит пресс-служба ЕР слова Баталиной.
Соответствующее обращение будет направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, добавила Баталина.
Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Евразийская экономическая комиссия. До этого целый ряд решений должны принять органы исполнительной власти РФ, отметила Баталина. По ее словам, представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения уже выразили готовность запустить процесс отмены пошлины.
Ранее премьер-министр РФ поручил до 13 февраля подготовить необходимые документы на ввоз в РФ незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой "Фризиума".
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