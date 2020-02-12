Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T14:16+0300
https://ria.ru/20200212/1564595946.html
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на противовирусные лекарства
https://cdn24.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_768:390:2500:1364_1036x0_80_0_0_8cebf0316f424215c46014e21cc4887f.jpg
РИА Новости

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на противовирусные лекарства

14:16 12.02.2020
127
© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завышения цен на противовирусные препараты не зафиксировано в 17-18 регионах, в остальных субъектах есть колебания цен, заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев.
"На 7 февраля та информация, которая у нас была, она связана с тем, что у нас примерно в 17-18 регионах не зафиксировано завышения цен или каких-то дефицитов, во всех остальных регионах есть определенное колебание цены. Вопрос, насколько эти колебания цены законны, сейчас решается в ходе проверок",- сказал Нижегородцев на пресс-конференции в ОНФ.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
27 января, 15:54
Попова поручила создать в аптеках запас противовирусных лекарств
000100
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоОбщероссийский народный фронтФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
В Монголии запретили празднование Нового года из-за коронавируса
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин рассказал о внешних вызовах и рисках в экономике
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Алексей Гордеев
Источник: Госдума в четверг планирует утвердить Гордеева вице-спикером
Продажа медицинских масок
В ФАС отметили, что маски в рознице подорожали более чем вдвое
Туристы отдыхают на пляже Таиланда
Российские туристы рассказали, как относятся к зимовкам в Азии
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Геннадий Зюганов перед началом встречи с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным в Госдуме РФ
Депутаты от КПРФ предложили передать 40% доходов от НДС в регионы
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
Лекарства
ЕР призвала отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах
Интерьер купе в поезде
Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: контактов Путина с сирийским руководством пока не планируется
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Лента новостейМолния