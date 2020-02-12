В ФАС рассказали о ситуации с ценами на противовирусные лекарства

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завышения цен на противовирусные препараты не зафиксировано в 17-18 регионах, в остальных субъектах есть колебания цен, заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев.
"На 7 февраля та информация, которая у нас была, она связана с тем, что у нас примерно в 17-18 регионах не зафиксировано завышения цен или каких-то дефицитов, во всех остальных регионах есть определенное колебание цены. Вопрос, насколько эти колебания цены законны, сейчас решается в ходе проверок",- сказал Нижегородцев на пресс-конференции в ОНФ.
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