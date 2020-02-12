Путин рассказал о внешних вызовах и рисках в экономике

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что общая задача власти - сделать более основательным и устойчивым экономический рост с учётом внешних вызовов и рисков, которые есть не только в сфере здравоохранения, но и в сфере экономики. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Мы сегодня с вами рассмотрим текущую ситуацию в отечественной экономике, посмотрим на результаты ушедшего 2019 года и оценим первые тенденции наступившего года", - сказал президент во вступительном слове, и сразу обозначил приоритеты.

"Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача - сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - сказал Путин.