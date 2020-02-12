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Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики
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РИА Новости

Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики

14:14 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Накопленные резервы, в частности превышающий 125 миллиардов долларов фонд национального благосостояния и международные резервы в 560 миллиардов, гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов", - заявил Путин.
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Заживем то теперь! Или это накоплено для избранных?
12 февраля, 14:22
sserj1679
950301
Именно. Не для нас же.
12 февраля, 16:12
VVOLAVIRP
1200200
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