Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность, заявил Путин

Он отметил, что рост ВВП в 2019 году составил 1,3%, в том числе в четвертом квартале - 2,3%, индекса промышленного производства - 2,4%. Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%. На низком уровне находится безработица - 4,6%. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.