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Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность, заявил Путин
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РИА Новости

Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность, заявил Путин

14:12 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
 Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность и снижают чувствительность российской экономики к перепадам глобальной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что рост ВВП в 2019 году составил 1,3%, в том числе в четвертом квартале - 2,3%, индекса промышленного производства - 2,4%. Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%. На низком уровне находится безработица - 4,6%. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.
"Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры", - сказал он.
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