Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность, заявил Путин

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность и снижают чувствительность российской экономики к перепадам глобальной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что рост ВВП в 2019 году составил 1,3%, в том числе в четвертом квартале - 2,3%, индекса промышленного производства - 2,4%. Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%. На низком уровне находится безработица - 4,6%. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.
"Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры", - сказал он.