Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-12T15:05+0300
https://ria.ru/20200212/1564595529.html
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона "Сватов"
https://cdn22.img.ria.ru/images/148854/02/1488540232_0:0:1178:663_1036x0_80_0_0_1a7231db496044a4d3a65c0b6efff6b1.jpg
РИА Новости

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона "Сватов"

15:05 12.02.2020
9730
© ООО "Киноконстанта" (2014-2015) Георгий Мартиросян, Людмила Артемьева и Татьяна Васильева в телевизионном сериале "Сватьи"
Георгий Мартиросян, Людмила Артемьева и Татьяна Васильева в телевизионном сериале Сватьи
© ООО "Киноконстанта" (2014-2015)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
На одном из роликов появляется Федор Добронравов. Актер танцует на улице во время празднования Масленицы.
На другом видео поклонники смогли заснять отрывок эпизода, который снимали вечером. Три актрисы быстрым шагом идут к зданию, напоминающему "Дворец культуры", и что-то громко обсуждают.
Известно, что к съемкам приступили в конце января в Белоруссии. Об этом было написано в официальной группе "Сватов" в инстаграме.

"Не нужно спрашивать, когда покажут сериал. Еще не отснято ничего. Предстоит большая работа. Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет", — заверили администраторы аккаунта.

Они уточнили, что сейчас актеры и создатели шоу снимают зимнюю часть сезона, а в мае снова приступят к работе.
"Потом начнется монтаж, озвучка и запуск анонсов. Сериал выйдет не раньше 2021 года", — прокомментировали модераторы.
Кадр из сериала Сваты
15 января, 00:40Культура
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона "Сватов"
1410209
КультураКино и сериалыНовости культурыФедор ДобронравовБелоруссия
Рекомендуем
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Регистрация автомобилей в ГИБДД
Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Лента новостейМолния