В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона "Сватов"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
На одном из роликов появляется Федор Добронравов. Актер танцует на улице во время празднования Масленицы.
На другом видео поклонники смогли заснять отрывок эпизода, который снимали вечером. Три актрисы быстрым шагом идут к зданию, напоминающему "Дворец культуры", и что-то громко обсуждают.
Известно, что к съемкам приступили в конце января в Белоруссии. Об этом было написано в официальной группе "Сватов" в инстаграме.
"Не нужно спрашивать, когда покажут сериал. Еще не отснято ничего. Предстоит большая работа. Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет", — заверили администраторы аккаунта.
Они уточнили, что сейчас актеры и создатели шоу снимают зимнюю часть сезона, а в мае снова приступят к работе.
"Потом начнется монтаж, озвучка и запуск анонсов. Сериал выйдет не раньше 2021 года", — прокомментировали модераторы.