В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона "Сватов"

"Не нужно спрашивать, когда покажут сериал. Еще не отснято ничего. Предстоит большая работа. Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет", — заверили администраторы аккаунта.