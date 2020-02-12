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Мишустин назвал недопустимым затягивания сроков по нацпроектам
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РИА Новости

Мишустин назвал недопустимым затягивания сроков по нацпроектам

14:11 12.02.2020 (обновлено: 15:06 12.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предупредил, что любое затягивание сроков по нацпроектам будет считать недопустимым.
"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым, прошу всех это иметь в виду", - заявил премьер на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом Мишустин отметил, что к середине февраля работа по принятию нормативных актов, которые нужны для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена. "Просил бы всех ускориться", - заключил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
14:22
Работа по нацпроектам начинается не с чистого листа, заявил Мишустин
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