Мишустин назвал недопустимым затягивания сроков по нацпроектам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предупредил, что любое затягивание сроков по нацпроектам будет считать недопустимым.
"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым, прошу всех это иметь в виду", - заявил премьер на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом Мишустин отметил, что к середине февраля работа по принятию нормативных актов, которые нужны для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена. "Просил бы всех ускориться", - заключил он.