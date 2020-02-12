Мишустин назвал недопустимым затягивания сроков по нацпроектам

"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым, прошу всех это иметь в виду", - заявил премьер на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.