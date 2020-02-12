Медведев провел совещание по Роскосмосу и Восточному

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос", строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки.
Ранее в январе Медведев еще на посту премьера раскритиковал темпы строительства космодрома. Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 году, но на деле готовы лишь 5 объектов из 19.
"Мы неоднократно обсуждали с вами вопросы, связанные с ситуацией в Роскосмосе, со строительством космодрома Восточный, работу по созданию орбитальной группировки, целый ряд других вопросов на разных площадках. Сейчас рассмотрим этот вопрос на площадке Совета Безопасности РФ в рамках сегодняшнего совещания", - сказал Медведев, открывая совещание в среду.
Во встрече приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители министерств, ведомств, Счетной палаты.
Первая очередь космодрома строилась силами ныне ликвидированного Спецстроя. Вторую очередь возводит ПСО "Казань". В декабре Рогозин заявил, что "Роскосмос" ищет подрядчиков для завершения строительства первой очереди.
Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
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С 2018 года на Восточном в рамках второй очереди ведется строительство стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара" со сроком первого пуска в августе-сентябре 2023 года.
В 2022 году в рамках третьей очереди намечается начать сооружение стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". Первый старт ракеты предполагается в 2028 году.