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2020-02-12T18:32+0300
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Медведев провел совещание по Роскосмосу и Восточному
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РИА Новости

Медведев провел совещание по Роскосмосу и Восточному

14:11 12.02.2020 (обновлено: 18:32 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос", строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки. 12 февраля 2020
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос, строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки. 12 февраля 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос", строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки. 12 февраля 2020
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос", строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки.
Ранее в январе Медведев еще на посту премьера раскритиковал темпы строительства космодрома. Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 году, но на деле готовы лишь 5 объектов из 19.
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"Мы неоднократно обсуждали с вами вопросы, связанные с ситуацией в Роскосмосе, со строительством космодрома Восточный, работу по созданию орбитальной группировки, целый ряд других вопросов на разных площадках. Сейчас рассмотрим этот вопрос на площадке Совета Безопасности РФ в рамках сегодняшнего совещания", - сказал Медведев, открывая совещание в среду.
Во встрече приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители министерств, ведомств, Счетной палаты.
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Первая очередь космодрома строилась силами ныне ликвидированного Спецстроя. Вторую очередь возводит ПСО "Казань". В декабре Рогозин заявил, что "Роскосмос" ищет подрядчиков для завершения строительства первой очереди.
Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
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С 2018 года на Восточном в рамках второй очереди ведется строительство стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара" со сроком первого пуска в августе-сентябре 2023 года.
В 2022 году в рамках третьей очереди намечается начать сооружение стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". Первый старт ракеты предполагается в 2028 году.
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Хочу стать космонавтомЮрий Борисов (вице-премьер)Восточный (космодром)Дмитрий МедведевГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий РогозинРоссияОбщество
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