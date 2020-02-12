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2020-02-12T14:10+0300
https://ria.ru/20200212/1564595251.html
В Кремле не комментируют решение суда по делу "Сети"*
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РИА Новости

В Кремле не комментируют решение суда по делу "Сети"*

14:09 12.02.2020 (обновлено: 14:10 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле заметили определенный общественный резонанс вокруг дела организации "Сеть"*, участников которой в Пензе приговорили к срокам от 6 до 18 лет, однако решения суда, по традиции, там не комментируют, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заметили множество публикаций, заметили определенный резонанс, но еще раз повторяю – это судебное решение и мы не будем его комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают общественный резонанс вокруг дела "Сети"*.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли в администрации президента какой-то запрет для сотрудников на комментарии этого или подобного рода дел, Песков сказал: "Нет, непосредственного запрета нет".
"Есть просто общая невозможность комментировать судебные решения, об этом я неоднократно вам говорил и, соответственно, мы просто не можем этого делать, потому что это решение суда", - пояснил пресс-секретарь президента.
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В Кремле также пока не успели ознакомиться с появившимися обращениями родственников к заключенным, добавил он.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в понедельник приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
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По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнил он.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник уже сообщал журналистам, что президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.
Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети" и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Вчера, 14:28
Верховный Суд считает неэтичным пока комментировать дело "Сети"*
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Московский окружной военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовМоскваПензаПензенская областьПроисшествия
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