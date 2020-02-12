Путин призвал актуализировать задачи по улучшению инвестклимата

"Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим. Это всегда в последние годы находится в повестке дня нашей работы, но нужно актуализировать эти задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в послании", - сказал Путин. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.