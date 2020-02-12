Путин призвал актуализировать задачи по улучшению инвестклимата

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно актуализировать задачи по улучшению инвестклимата в России, включая принятие законов, о которых шла речь в послании.
Путин обсудил с участниками совещания по экономическим вопросам итоги 2019 года текущую ситуацию в социально-экономической сфере и планы по наращиванию экономического развития страны.
"Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим. Это всегда в последние годы находится в повестке дня нашей работы, но нужно актуализировать эти задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в послании", - сказал Путин. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.