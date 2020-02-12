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Путин: необходимо сделать экономический рост более устойчивым
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РИА Новости

Путин: необходимо сделать экономический рост более устойчивым

14:04 12.02.2020 (обновлено: 14:17 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что общая задача власти - сделать более основательным и устойчивым экономический рост с учётом внешних вызовов и рисков. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
"Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача - сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - сказал Путин.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
14:12
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