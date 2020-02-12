Путин: необходимо сделать экономический рост более устойчивым

"Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача - сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - сказал Путин.