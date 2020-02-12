Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.

Путин провел в среду совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обсудил с его участниками итоги 2019 года, текущую ситуацию в социально-экономической сфере и планы по наращиванию экономического развития страны.

"Обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объёме обеспечены финансированием", - сказал Путин, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.