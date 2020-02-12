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Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием
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РИА Новости

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

14:02 12.02.2020 (обновлено: 14:07 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Путин провел в среду совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обсудил с его участниками итоги 2019 года, текущую ситуацию в социально-экономической сфере и планы по наращиванию экономического развития страны.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
26 октября 2018, 16:47
Путин призвал строить социально-экономические планы с учетом мнения граждан
"Обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объёме обеспечены финансированием", - сказал Путин, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Он добавил, что хотел бы услышать от участников совещания о том, с каких позиций и какими темпами планируется добиваться поставленных задач.
Вячеслав Володин
6 февраля, 12:14Послание президента России Федеральному собранию
Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив Путина
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Владимир ПутинОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Обеспечиваться будет одним и тем же - поднятием налогов и увеличением соборов. Участники совещания просто не знают о другом способе. Весь 2019 год они занимались именно этим, уверена, что-то из этой же серии припасли и на 2020 год.
12 февраля, 15:15
НЛНаталья Лобова
4301500
Опять пустые разговоры ни о чем. "Должны быть обеспечены". Кем и как???
12 февраля, 15:19
nnuxser
3801500
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