Кремль ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ

Лукашенко во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах. По словам главы Белоруссии, республика со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. Он заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и Белоруссия в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.