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2020-02-12T17:34+0300
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Кремль ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ
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РИА Новости

Кремль ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ

14:00 12.02.2020 (обновлено: 17:34 12.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес российской прессы заявил, что в России СМИ свободны, отношение к Белоруссии - это вопрос редакционной политики.
Лукашенко во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах. По словам главы Белоруссии, республика со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. Он заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня "жесточайшая" и Белоруссия в этом плане "простреливается" со всех сторон – ей "достается" и от союзников, и от врагов.
"Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Белоруссии. А что касается российских СМИ, то российские СМИ - это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики", - сказал Песков журналистам в ответ вопрос, ответила ли Лукашенко что-то на это российская сторона.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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