УФАС проверит рекламу лекарства от коронавируса в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Челябинское УФАС по жалобе гражданина проверит рекламную листовку из аптеки, в которой сообщается о препаратах, якобы лечащих коронавирус, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, обращение с фотографией рекламной листовки направил в антимонопольную службу гражданин. Он сообщил, что в листовке в аптечной сети "Аптека от склада" сообщается о препаратах, направленных на лечение и профилактику коронавируса. По мнению заявителя, такая информация является недостоверной. Также гражданин добавляет, что многие аптеки не соглашаются размещать эту печатную продукцию, но офис аптечной сети каждому высылает и обязывает размещать листовку для увеличения продаж.

"Челябинское УФАС России проводит проверку соответствия содержания данной рекламной листовки требованиям закона о рекламе", - говорится в сообщении.

По закону о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, уточняется в сообщении.

Решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении будет принято в течение месяца, поясняет УФАС.