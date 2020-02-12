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УФАС проверит рекламу лекарства от коронавируса в Челябинске
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РИА Новости

УФАС проверит рекламу лекарства от коронавируса в Челябинске

14:00 12.02.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Челябинское УФАС по жалобе гражданина проверит рекламную листовку из аптеки, в которой сообщается о препаратах, якобы лечащих коронавирус, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, обращение с фотографией рекламной листовки направил в антимонопольную службу гражданин. Он сообщил, что в листовке в аптечной сети "Аптека от склада" сообщается о препаратах, направленных на лечение и профилактику коронавируса. По мнению заявителя, такая информация является недостоверной. Также гражданин добавляет, что многие аптеки не соглашаются размещать эту печатную продукцию, но офис аптечной сети каждому высылает и обязывает размещать листовку для увеличения продаж.
"Челябинское УФАС России проводит проверку соответствия содержания данной рекламной листовки требованиям закона о рекламе", - говорится в сообщении.
По закону о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, уточняется в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЧелябинскКитайРоссияПроисшествия
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