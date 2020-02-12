Путин назвал основную задачу экономической повестки

Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля. В своем выступлении президент подчеркнул, что устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно сохранять, однако этого недостаточно и важно кроме того обеспечить развитие, необходимые для российской экономики темпы.

"В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России", - заявил Путин.