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Путин назвал основную задачу экономической повестки
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РИА Новости

Путин назвал основную задачу экономической повестки

13:58 12.02.2020 (обновлено: 14:11 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля. В своем выступлении президент подчеркнул, что устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно сохранять, однако этого недостаточно и важно кроме того обеспечить развитие, необходимые для российской экономики темпы.
"В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России", - заявил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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ЛКЛысый Кучерявый
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