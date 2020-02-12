Путин рассказал о росте ВВП

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Темп прироста ВВП РФ в четвертом квартале 2019 года составил 2,3%, заявил президент России Темп прироста ВВП РФ в четвертом квартале 2019 года составил 2,3%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

В среду президент России встретился с членами правительства, на которой была рассмотрена текущая ситуация в отечественной экономике, а также обсуждены итоги ушедшего 2019 года.

"О чем говорят последние статистические данные? По оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, при этом в четвёртом квартале его динамика увеличилась до 2,3%", - сказал Путин.

Рост ВВП России в первом квартале 2019 года составил 0,5%, во втором - 0,9%, в третьем - 1,7%.