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В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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РИА Новости

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

13:53 12.02.2020 (обновлено: 14:22 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Крым - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении представителей партии "Слуга народа", что за возвращение Украине Донбасса эта страна будет готова поставлять воду в Крым.
Александр Форманчук
11:29
Крым не торгуется с Киевом по воде, заявил общественник
Песков добавил, что "Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет".
"Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что тему контроля границы надо сначала проговаривать с представителями двух самопровозглашенных республик.
"Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов", - пояснил Песков.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
10:04
В ГД оценили идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Воду, потом можно будет снова перекрыть, а вот уступки обратно не вернуться.
12 февраля, 15:08
ПКПавел Корнеев
3400011
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