В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Идеи Киева о поставках воды в Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков

"Крым - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении представителей партии "Слуга народа", что за возвращение Украине Донбасса эта страна будет готова поставлять воду в Крым.

Песков добавил, что "Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет".

"Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что тему контроля границы надо сначала проговаривать с представителями двух самопровозглашенных республик.