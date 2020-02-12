"Управляющая компания "Трансфингруп" вышла из капитала ТГК-14

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Управляющая компания "Управляющая компания Трансфингруп " прекратила участие в уставном капитале ТГК-14, следует из материалов генерирующей компании.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 276 360 042 514 / 20,3513% ... после наступления соответствующего основания: 0/ 0,00% ", - говорится в материалах.

Как следует из отчета ТГК-14 по РСБУ, по состоянию на конец 2019 года компаниям, находящимся под существенным влиянием НПФ "Благосостояние" принадлежало 55,4% (ЗАО УК "РВМ Капитал" - 24,98%, АО "УК "Трансфингруп" - 20,46%, АО "УК "Тринфико" - 9,96%). Компания "Энергопромсбыт" (принадлежит РЖД) владела 39,81% акций ТГК-14, прочие акционеры - 4,79%.