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В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

13:50 12.02.2020
24918
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы с изображением Путина.
"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к продаже подобных сувениров.
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Новости - Религия и мировоззрениеДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Россияне-больные люди, вроде бы веруют в бога а заповеди не соблюдают.
12 февраля, 15:58
АРАлексей Ревков
14203019
СМИ попутали, это анти иконы были.
12 февраля, 14:07
ЛКЛысый Кучерявый
1260034
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