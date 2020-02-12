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Теплоснабжение
2020-02-12T13:45+0300
https://ria.ru/20200212/1564592537.html
"Т Плюс" в 2020 году направит 30,9 млрд рублей на программу ремонтов
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РИА Новости

"Т Плюс" в 2020 году направит 30,9 млрд рублей на программу ремонтов

13:45 12.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинРемонт теплотрасс
Ремонт теплотрасс
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ремонт теплотрасс
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Т Плюс" в 2020 году инвестирует 30,9 миллиарда рублей (без учета НДС) в программу ремонтов, технического перевооружения и реконструкции теплосетей и генерации, что на 5% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Стоимость программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) группы "Т Плюс" в 2020 году составит 30,9 миллиарда рублей без НДС. Это на 5% больше, чем аналогичный фактический показатель 2019 года – 29,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На ремонты и ТПиР в теплосетях компания направит 14,8 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. "Т Плюс" запланировала заменить 421 километр теплопроводов различных диаметров.
Уточняется, что дополнительные вложения будут направлены в города, перешедшие на новую модель рынка тепла. Ульяновск получит свыше 100 миллионов рублей, а в случае перехода на "альткотельную" Самары, Новокуйбышевска и Тольятти на обновление теплосетей этих городов будет дополнительно направлено почти 1,2 миллиарда рублей. Предусмотрена также большая программа по внедрению систем коммерческого учета – ее стоимость составит 1,6 миллиарда рублей.
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На ремонты и ТПиР в генерации будет направлено на 2% больше, чем в 2019 году - 16,1 миллиарда рублей. В 2020 году компания продолжит проведение больших инспекций газовых турбин, введенных по программе ДПМ (договор предоставления мощности). "Благодаря активному наращиванию расходов на генерацию компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании", - подчеркивает Т Плюс".
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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