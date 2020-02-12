"Т Плюс" в 2020 году направит 30,9 млрд рублей на программу ремонтов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. " Т Плюс " в 2020 году инвестирует 30,9 миллиарда рублей (без учета НДС) в программу ремонтов, технического перевооружения и реконструкции теплосетей и генерации, что на 5% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Стоимость программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) группы "Т Плюс" в 2020 году составит 30,9 миллиарда рублей без НДС. Это на 5% больше, чем аналогичный фактический показатель 2019 года – 29,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

На ремонты и ТПиР в теплосетях компания направит 14,8 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. "Т Плюс" запланировала заменить 421 километр теплопроводов различных диаметров.

Уточняется, что дополнительные вложения будут направлены в города, перешедшие на новую модель рынка тепла. Ульяновск получит свыше 100 миллионов рублей, а в случае перехода на "альткотельную" Самары, Новокуйбышевска и Тольятти на обновление теплосетей этих городов будет дополнительно направлено почти 1,2 миллиарда рублей. Предусмотрена также большая программа по внедрению систем коммерческого учета – ее стоимость составит 1,6 миллиарда рублей.

На ремонты и ТПиР в генерации будет направлено на 2% больше, чем в 2019 году - 16,1 миллиарда рублей. В 2020 году компания продолжит проведение больших инспекций газовых турбин, введенных по программе ДПМ (договор предоставления мощности). "Благодаря активному наращиванию расходов на генерацию компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании", - подчеркивает Т Плюс".