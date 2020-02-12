В Кремле будут судить о новом главе офиса Зеленского по делам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. О том, как отразится смена главы офиса президента Украины на урегулировании ситуации на юго-востоке страны, можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов выполнить все договоренности, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки".
"Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.