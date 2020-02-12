В Кремле прокомментировали идею распространить суды присяжных

"Пока окончательных решений на этот счет нет. Вместе с тем, эта тема неоднократно фигурировала, она стояла на повестке дня, и она в обсуждении, и экспертная проработка продолжается. Поэтому в целом тема расширения практики суда присяжных, распространение на более широкий круг дел, действительно, фигурирует в повестке дня. Пока другого сказать невозможно, потому что решение не принималось", - заявил Песков в ответ на вопрос, действительно ли такая линия будет поддержана.