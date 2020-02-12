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В Кремле прокомментировали идею распространить суды присяжных
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею распространить суды присяжных

13:43 12.02.2020 (обновлено: 13:52 12.02.2020)
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© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных
© Fotolia / Corgarashu
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тема о более широком применении суда присяжных в России обсуждается в Кремле, однако окончательных решений пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил отдать под юрисдикцию присяжных все особо тяжкие преступления (кроме дел о шпионаже, госизмене и подобных), частично декриминализировать кражу (с банковского счета), а также перевести все экономические преступления средней тяжести в разряд уголовного проступка.
"Пока окончательных решений на этот счет нет. Вместе с тем, эта тема неоднократно фигурировала, она стояла на повестке дня, и она в обсуждении, и экспертная проработка продолжается. Поэтому в целом тема расширения практики суда присяжных, распространение на более широкий круг дел, действительно, фигурирует в повестке дня. Пока другого сказать невозможно, потому что решение не принималось", - заявил Песков в ответ на вопрос, действительно ли такая линия будет поддержана.
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Верховный суд РФВячеслав ЛебедевДмитрий Песков
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