Ученые обнаружили, какая человеческая болезнь поражала динозавров

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В ископаемых костях динозавра, который жил более 60 миллионов лет назад, ученые обнаружили признаки доброкачественной опухоли, которая встречается у людей и по сей день. Результаты исследования В ископаемых костях динозавра, который жил более 60 миллионов лет назад, ученые обнаружили признаки доброкачественной опухоли, которая встречается у людей и по сей день. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Изучая кости древнего гадрозавра — гигантского травоядного динозавра из семейства гадрозаврид, или утконосых динозавров, хранящиеся в Королевский Тиррелловском палеонтологическом музее в Канаде, ученые обнаружили в них необычные изменения.

Восемь из одиннадцати хвостовых позвонков, обнаруженных в канадской провинции Альберта в 1950 году, оказались поражены различными патологиями, в том числе два из них имели полости особой формы. Такая патология раньше никогда у динозавров не фиксировалась.

"Они были очень похожи на полости, образованные опухолями, связанными с редким заболеванием — гистиоцитозом клеток Лангерганса (гистиоцитозом Х — Прим. ред.), которое до сих пор существует у людей, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, эволюционного анатома Хилы Мэй (Hila May) из Тель-Авивского университета в Израиле. — Большинство связанных с гистиоцитозом опухолей, которые могут быть очень болезненными, внезапно появляются в костях детей в возрасте от 2 до 10 лет. К счастью, во многих случаях эти опухоли исчезают без всякого вмешательства".

Клеточный гистиоцитоз Лангерганса — это редкое заболевание, при котором избыточные клетки иммунной системы накапливаются, образуя опухоли, называемые гранулемами. Болезнь обычно поражает маленьких детей, и хотя подавляющее большинство пациентов выздоравливают, состояние вызывает боль и отек.

Ученые говорят, что обнаруженные позвонки также принадлежали молодому гадрозавру. Кости были направлены для расширенного исследования методом микрокомпьютерной томографии в Институт антропологии семьи Шмуниса при Центре исследований эволюции человека и биоистории Тель-Авивского университета.

"Микро-КТ позволяет получать изображения с очень высоким разрешением, вплоть до нескольких микрон, — говорит доктор Мэй. — "Мы отсканировали позвонки и создали компьютерную трехмерную реконструкцию опухоли и кровеносных сосудов, которые ее питали. Микро- и макроанализ подтвердили, что это на самом деле гистиоцитоз. Впервые это заболевание выявлено у динозавра".

Обнаружение доброкачественной опухоли в костях динозавра — это, по словам ученых, довольно неожиданное событие, указывающее на то, что многие болезни современных людей существовали еще в эпоху динозавров. Этот факт, как отмечают исследователи, позволяет лучше разобраться в эволюционных причинах болезней, а также разработать новые методы эффективного лечения.

"Подобные исследования, которые теперь возможны благодаря инновационным технологиям, вносят важный и интересный вклад в эволюционную медицину, относительно новую область исследований, которая исследует развитие и поведение болезней с течением времени, — отмечает профессор Тель-Авивского университета Исраэль Гершковиц. — Мы пытаемся понять, почему определенные болезни переживают эволюцию, чтобы понять, что их вызывает и разработать новые и эффективные способы их лечения".