Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший начальник одного из управлений Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.

По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима.

По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.

"Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", — добавила Солопова.

В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", добавили в ведомстве.