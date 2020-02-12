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Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
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РИА Новости

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

13:29 12.02.2020 (обновлено: 17:12 12.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.
По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима.
По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.
На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.
"Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", — добавила Солопова.
В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", добавили в ведомстве.
По информации РБК, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Чёта я не понял, подсудимым пистолет выдают? Чтоб застрелился после приговора?
12 февраля, 13:40
СзСнова здорова
32310296525
Сохранил честь? Так он ее потерял еще до этого. Скорее струсил отвечать.
12 февраля, 13:44
IIl79kus
414727228
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