Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T14:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564590970.html
Российский посол в Кабуле рассказал, каким должен быть вывод войск США
https://cdn23.img.ria.ru/images/152508/94/1525089436_0:234:2858:1843_1036x0_80_0_0_166512066bdc1bbb71a5a3f9b46cd523.jpg
РИА Новости

Российский посол в Кабуле рассказал, каким должен быть вывод войск США

13:30 12.02.2020 (обновлено: 14:15 12.02.2020)
446
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон солдат США загружается в военный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Планируемый Соединенными Штатами вывод войск из Афганистана должен быть ответственным и исключающим негативные последствия как для самой страны, так и для региона в целом, заявил РИА Новости посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.
"Вывод ВС США из Афганистана должен быть ответственным, исключающим его негативные последствия для стабильности как в самой стране, так и в регионе в целом. Думаю, что это прекрасно понимают и американские партнеры", - сказал Мантыцкий.
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
15 декабря 2019, 01:23
США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
Дипломат напомнил, что модальности вывода вооруженных сил США в этой стране обсуждаются с талибами в столице Катара Дохе, где расположен офис движения "Талибан". "Полагаем, развитие ситуации в ИРА в постконфликтный период не в последнюю очередь будет зависеть от американо-талибских договоренностей", - заявил российский посол.
В целом, дипломат констатировал, что, несмотря на оказание коалиционными силами давления на боевиков, обстановка в Афганистане по-прежнему остается весьма напряженной.
"Судите сами: вооруженная оппозиция контролирует почти половину афганской территории. При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на Афганские национальные силы безопасности и натовские контингенты. Положение "на земле" усугубляется низким уровнем подготовки афганских силовых структур, которые, к сожалению, не в состоянии эффективно вести контртеррористическую борьбу без поддержки со стороны США и их союзников", - указал Мантыцкий.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Читайте полный текст интервью >>
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
24 августа 2019, 13:12
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана
332003
Обсудить 1
Александр МантыцкийАфганистанРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии
Военнослужащий Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Песков: сирийские войска действуют только против террористов
Владимир Тарабрин
Заседание группы БРИКС по борьбе с терроризмом пройдет в апреле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
Американские военные на севере Сирии
Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Полиция подтвердила гибель двух россиян в Испании
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
В Кремле будут судить о новом главе офиса Зеленского по делам
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах
Пентагон
Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины
Туристы отдыхают на пляже Таиланда
Российские туристы рассказали, как относятся к зимовкам в Азии
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
Лента новостейМолния