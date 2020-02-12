Российский посол в Кабуле рассказал, каким должен быть вывод войск США

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Планируемый Соединенными Штатами вывод войск из Планируемый Соединенными Штатами вывод войск из Афганистана должен быть ответственным и исключающим негативные последствия как для самой страны, так и для региона в целом, заявил РИА Новости посол России в Кабуле Александр Мантыцкий

"Вывод ВС США из Афганистана должен быть ответственным, исключающим его негативные последствия для стабильности как в самой стране, так и в регионе в целом. Думаю, что это прекрасно понимают и американские партнеры", - сказал Мантыцкий.

Дипломат напомнил, что модальности вывода вооруженных сил США в этой стране обсуждаются с талибами в столице Катара Дохе, где расположен офис движения "Талибан". "Полагаем, развитие ситуации в ИРА в постконфликтный период не в последнюю очередь будет зависеть от американо-талибских договоренностей", - заявил российский посол.

В целом, дипломат констатировал, что, несмотря на оказание коалиционными силами давления на боевиков, обстановка в Афганистане по-прежнему остается весьма напряженной.

"Судите сами: вооруженная оппозиция контролирует почти половину афганской территории. При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на Афганские национальные силы безопасности и натовские контингенты. Положение "на земле" усугубляется низким уровнем подготовки афганских силовых структур, которые, к сожалению, не в состоянии эффективно вести контртеррористическую борьбу без поддержки со стороны США и их союзников", - указал Мантыцкий.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.