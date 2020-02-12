Качество воздуха в Москве улучшилось за последние десять лет

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Качество воздуха за последние 10 лет в Качество воздуха за последние 10 лет в Москве существенно улучшилось, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"За последние 10 лет качество атмосферы улучшилось, это не может нас не радовать, потому что в крупном мегаполисе поймать тенденцию к улучшению довольно-таки тяжело, но нам это удалось", - отметил Кульбачевский.

По его словам, показатели качества воздуха улучшились в два раза по всем вредным веществам, которые могут оказывать влияние на здоровье граждан (оксид азота, оксид углерода, оксиды серы, мелкие взвешенные частицы).

"Улучшение связано с тем комплексом мер, которые правительство Москвы предпринимало последние 10 лет: это и транспортная политика, и реорганизация топливно-энергетического хозяйства, и комплекса городского хозяйства, очистных сооружений, Мосводоканала, ограничительные меры, строительная политика, изменения во всех сферах городской жизни, психологические аспекты, которые мы улучшаем систематически", - добавил руководитель департамента.