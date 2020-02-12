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Качество воздуха в Москве улучшилось за последние десять лет
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РИА Новости

Качество воздуха в Москве улучшилось за последние десять лет

13:23 12.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Качество воздуха за последние 10 лет в Москве существенно улучшилось, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"За последние 10 лет качество атмосферы улучшилось, это не может нас не радовать, потому что в крупном мегаполисе поймать тенденцию к улучшению довольно-таки тяжело, но нам это удалось", - отметил Кульбачевский.
По его словам, показатели качества воздуха улучшились в два раза по всем вредным веществам, которые могут оказывать влияние на здоровье граждан (оксид азота, оксид углерода, оксиды серы, мелкие взвешенные частицы).
"Улучшение связано с тем комплексом мер, которые правительство Москвы предпринимало последние 10 лет: это и транспортная политика, и реорганизация топливно-энергетического хозяйства, и комплекса городского хозяйства, очистных сооружений, Мосводоканала, ограничительные меры, строительная политика, изменения во всех сферах городской жизни, психологические аспекты, которые мы улучшаем систематически", - добавил руководитель департамента.
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Также Кульбачевский подчеркнул роль аналитической лаборатории, которая играет важную роль в системе экологического мониторинга всего города, потому что без лабораторных исследований не было бы достоверных данных о состоянии окружающей среды столицы.
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Новости - ЭкологияАнтон КульбачевскийМоскваОбщество
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