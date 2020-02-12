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В Молдавии завели дело против главы Антикоррупционной прокуратуры
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РИА Новости

В Молдавии завели дело против главы Антикоррупционной прокуратуры

13:20 12.02.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло на брифинге в среду заявил, что на имя главы Антикоррупционной прокуратуры Виореля Мораря открыто еще одно уголовное дело, его подозревают в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах.
В декабре 2019 года Морарь на месяц был отстранен от занимаемой должности, в Антикоррупционной прокуратуре проходила проверка, которая завершилась 10 января. После проверки его задержали и предъявили подозрения в злоупотреблении служебным положением, указании ложных данных в следственных документах и вмешательстве в ход расследования. По версии следствия, Морарь действовал в интересах олигарха Владимира Плахотнюка, защищая последнего от подозрений в банковском мошенничестве и выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.
"Прокуратура завела еще одно уголовное дело на имя главы Антикоррупционной прокуратуры. Он уже дал показания и признан подозреваемым в "незаконном обогащении" и "отмывании денег в особо крупных размерах при использовании служебного положения", - заявил Стояногло.
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Следствие установило, что траты Мораря и его семьи значительно превышают доходы. Правоохранители полагают, что в отмывании денег участвовали члены семьи и близкие подозреваемого, создавшие фирму по производству электроэнергии при помощи ветрогенераторов. По данным прокуроров, руководство фирмы инвестировало в нее больше средств, чем получало в виде прибыли. Также установлено, что мама Мораря владела 25 земельными участками, и двумя жилыми домами с пристройками, его брату принадлежат 87 сельскохозяйственных участков и домов, а родители подозреваемого совместно владеют четырьмя объектами недвижимости в Кишиневе.
"В рамках расследования проведена проверка инвестиций в недвижимость семьи, родителей и брата прокурора. По просьбе Генпрокуратуры агентство по возмещению преступного имущества занимается параллельной финансовой проверкой, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег изучает схему отмывания средств", - отметил Стояногло, отметив, что деньги отмывались в том числе через Польшу, Германию, Великобританию, Канаду и Украину.
Также генпрокурор отметил, что его ведомство обратится в суд, чтобы Мораря еще на 30 дней оставили под предварительным арестом.
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Владимир ПлахотнюкГенеральная прокуратура РФПольшаМолдавияУкраинаВ мире
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