Создатель рентгеновского оборудования стал резидентом московской ОЭЗ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости . Производитель и разработчик инновационного рентгеновского оборудования "Диагностика-М" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Как ожидается, статус резидента ОЭЗ позволит компании реализовать план по развитию направления медицинского оборудования на базе рентгеновских методов контроля, начать серийный выпуск нового оборудования, а также усовершенствовать существующие образцы продукции.