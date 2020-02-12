Полиция подтвердила гибель двух россиян в Испании

Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне

МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Два гражданина России были найдены мертвыми в доме в Дении (провинция Аликанте, Два гражданина России были найдены мертвыми в доме в Дении (провинция Аликанте, Испания ) без признаков насильственной смерти, судя по всему, речь идет об отравлении угарным газом из-за неисправной газовой горелки для обогрева помещения, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

По данным испанских СМИ, погибшие были бизнесменами.

Мужчины были найдены в доме в Дении. "Мужчины - граждане России, оба 1957 года рождения, им по 62 года. Десятого февраля свидетель нашел их в доме мертвыми в двух разных комнатах. Они были в кроватях. Признаков насилия нет. Следов незаконного проникновения в дом также нет", - сообщил представитель полиции.

Похоже, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неработающей газовой горелки, добавил он. "Это основная гипотеза расследования. Но окончательных выводов пока нет", - сказал представитель полиции.

Окончательно причину смерти должна установить аутопсия, однако полиция на настоящий момент не располагает заключением патологоанатомов. Получить заключение от Высшего суда Валенсии РИА Новости пока не удалось.

Генконсульство России в Барселоне связалось с родственниками погибших и страховыми компаниями, сообщили в посольстве РФ в Мадриде. "Генеральное консульство России в Барселоне держит вопрос на контроле: сделан запрос в полицию, установлен предварительный контакт с родственниками и страховыми компаниями", - заявили в посольстве. Там добавили, что "по установленным каналам соответствующих официальных уведомлений" по поводу инцидента в диппредставительство не поступало. В посольстве отказались предоставлять информацию о погибших, сославшись на закон о персональных данных.

Ранее издание Información сообщило, что тела мужчин – по ее данным, бизнесменов - нашла женщина, которая работала в доме. Оно сообщило, что один из погибших – хозяин дома, он приехал в Дению на выходные.