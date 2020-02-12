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Полиция подтвердила гибель двух россиян в Испании
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РИА Новости

Полиция подтвердила гибель двух россиян в Испании

13:18 12.02.2020 (обновлено: 14:28 12.02.2020)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Два гражданина России были найдены мертвыми в доме в Дении (провинция Аликанте, Испания) без признаков насильственной смерти, судя по всему, речь идет об отравлении угарным газом из-за неисправной газовой горелки для обогрева помещения, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
По данным испанских СМИ, погибшие были бизнесменами.
Мужчины были найдены в доме в Дении. "Мужчины - граждане России, оба 1957 года рождения, им по 62 года. Десятого февраля свидетель нашел их в доме мертвыми в двух разных комнатах. Они были в кроватях. Признаков насилия нет. Следов незаконного проникновения в дом также нет", - сообщил представитель полиции.
Похоже, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неработающей газовой горелки, добавил он. "Это основная гипотеза расследования. Но окончательных выводов пока нет", - сказал представитель полиции.
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Окончательно причину смерти должна установить аутопсия, однако полиция на настоящий момент не располагает заключением патологоанатомов. Получить заключение от Высшего суда Валенсии РИА Новости пока не удалось.
Генконсульство России в Барселоне связалось с родственниками погибших и страховыми компаниями, сообщили в посольстве РФ в Мадриде. "Генеральное консульство России в Барселоне держит вопрос на контроле: сделан запрос в полицию, установлен предварительный контакт с родственниками и страховыми компаниями", - заявили в посольстве. Там добавили, что "по установленным каналам соответствующих официальных уведомлений" по поводу инцидента в диппредставительство не поступало. В посольстве отказались предоставлять информацию о погибших, сославшись на закон о персональных данных.
Ранее издание Información сообщило, что тела мужчин – по ее данным, бизнесменов - нашла женщина, которая работала в доме. Оно сообщило, что один из погибших – хозяин дома, он приехал в Дению на выходные.
Многие дома в Испании оборудованы газовыми горелками для обогрева помещений. Их неисправность периодически становится причиной смерти от угарного газа.
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