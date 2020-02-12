СК начал проверку после смерти ребенка в больнице в Приангарье

В больнице отдаленного поселка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер малолетний ребенок. Информация об этом была размещена в соцсетях 11 февраля. Из нее следовало, что ребенок поступил в больницу 8 февраля с затрудненным дыханием и через несколько дней скончался.