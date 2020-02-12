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СК начал проверку после смерти ребенка в больнице в Приангарье
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РИА Новости

СК начал проверку после смерти ребенка в больнице в Приангарье

13:17 12.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ИРКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщения в соцсетях о смерти малолетнего ребенка в больнице поселка Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона.
В больнице отдаленного поселка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер малолетний ребенок. Информация об этом была размещена в соцсетях 11 февраля. Из нее следовало, что ребенок поступил в больницу 8 февраля с затрудненным дыханием и через несколько дней скончался.
Как утверждается в сообщении группы "Инцидент Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте", врачи якобы не предприняли необходимых мер для спасения ребенка: не взяли вовремя анализы, отказали в вызове в отдаленный от крупных городов поселок санитарной авиации и не смогли повторно подключить малыша к аппарату искусственной вентиляции легких.
"СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи опрашивают родителей малыша, изымается медицинская документация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскРоссияПроисшествия
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