Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – восемь, Хама – два, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – два", - говорится в сообщении.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции. Выдано по 250 продовольственных наборов, общим весом по 0,913 тонны в населенном пункте Намер провинции Дераа, в населенном пункте Даллавия провинции Хасеке, и в населенном пункте Хандаль провинции Ракка.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.