Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – восемь, Хама – два, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции. Выдано по 250 продовольственных наборов, общим весом по 0,913 тонны в населенном пункте Намер провинции Дераа, в населенном пункте Даллавия провинции Хасеке, и в населенном пункте Хандаль провинции Ракка.
Также в населенном пункте Тайбет-Эль-Имам провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1,825 тонны.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.