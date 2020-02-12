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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T13:16+0300
https://ria.ru/20200212/1564590274.html
Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581056_0:154:3368:2048_1036x0_80_0_0_dd3d54ce85225c229e624a45243356bf.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

13:16 12.02.2020
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкий военный в провинции Идлиб
Турецкий военный в провинции Идлиб
© REUTERS / Khalil Ashawi
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Идлиб – восемь, Хама – два, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции. Выдано по 250 продовольственных наборов, общим весом по 0,913 тонны в населенном пункте Намер провинции Дераа, в населенном пункте Даллавия провинции Хасеке, и в населенном пункте Хандаль провинции Ракка.
Также в населенном пункте Тайбет-Эль-Имам провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1,825 тонны.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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