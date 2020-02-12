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Суд пересмотрит отмену приговора водителю, въехавшему в переход метро
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РИА Новости

Суд пересмотрит отмену приговора водителю, въехавшему в переход метро

13:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". 25 декабря 2017
Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, въехавшему в переход станции метро "Славянский бульвар" и получившему 4 года колонии, сообщили РИА Новости во Втором кассационном суде.
Дорогомиловский суд Москвы в декабре 2018-го дал Тихонову 4 года лишения свободы, но Мосгорсуд в октябре 2019 года отменил приговор, перевел Тихонова под домашний арест, а дело направил на пересмотр. С таким решением не согласился прокурор. В свою очередь, кассационный суд отменил уже решение Мосгорсуда об отмене приговора. Теперь Мосгорсуду предстоит снова провести заседание и определить законность приговора Дорогомиловского суда.
"Согласившись с доводами кассационного представления заместителя прокурора Москвы о том, что основанием для отмены приговора с передачей уголовного дела на новое судебное рассмотрение могут служить только такие нарушения, которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции, и констатировав отсутствие таковых по материалам дела, судебная коллегия постановление суда апелляционной инстанции отменила и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", - сказали в суде.
В конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", в результате погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.
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По данным СК, трагедия произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа. Кроме того, следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился "в работоспособном техническом состоянии". Сторона защиты утверждала, что экспертиза по исправности двигателя автобуса была проведена неправильно, а Тихонов "попал в ситуацию, когда некая техническая неисправность помешала ему затормозить".
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