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Оставившей младенца у метро в Москве женщине грозит до года колонии
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РИА Новости

Оставившей младенца у метро в Москве женщине грозит до года колонии

13:13 12.02.2020 (обновлено: 20:00 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Наказание от 80 тысяч рублей штрафа до одного года лишения свободы предусматривает уголовная статья, по которой следователи возбудили дело после обнаружения оставленного у метро "Парк Победы" младенца.
Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.
Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оставление в опасности".
Как следует из Уголовного кодекса РФ, санкция данной статьи предусматривает как минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, так и максимальное – до одного года лишения свободы. Кроме того, статья позволяет назначить виновному до одного года исправительных или принудительных работ или арест сроком до трех месяцев.
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Ольга ЯрославскаяМоскваРоссияМосковский метрополитенПроисшествия
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