Оставившей младенца у метро в Москве женщине грозит до года колонии

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Наказание от 80 тысяч рублей штрафа до одного года лишения свободы предусматривает уголовная статья, по которой следователи возбудили дело после обнаружения оставленного у метро "Парк Победы" младенца.

Как следует из Уголовного кодекса РФ, санкция данной статьи предусматривает как минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, так и максимальное – до одного года лишения свободы. Кроме того, статья позволяет назначить виновному до одного года исправительных или принудительных работ или арест сроком до трех месяцев.