Около 300 служащих сингапурского банка эвакуировали из-за коронавируса

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Порядка 300 сотрудников центрального офиса сингапурского банка DBS Asia эвакуированы в связи с обнаружением Порядка 300 сотрудников центрального офиса сингапурского банка DBS Asia эвакуированы в связи с обнаружением коронавируса у одного из служащих учреждения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на электронное письмо, попавшее в распоряжение издания.

По информации газеты, в 12.55 по местному времени (7.55 мск) сотрудники офиса DBS Asia, работающие на 43 этаже здания Marina Bay Financial Centre Tower 3 получили письмо, в котором говорилось о том, что в их офисе подтвержден случай заражения коронавирусом. В качестве превентивной меры их просили перейти на удаленную работу из дома. Пространство офиса было продезинфицировано. Администрация банка выясняет круг лиц, находившихся в контакте с заболевшим.

Как отмечает издание, сотрудники банка, работающие на других этажах, не получали предписания об "эвакуации". Со следующей недели, как ожидается, все служащие организации получат средства индивидуальной защиты, включая маски, термометры и антиспетик для рук. Также компания представит служащим возможность получить онлайн-консультацию медицинских специалистов.

С 7 февраля в связи с распространением нового типа коронавируса Сингапур поднял уровень реагирования на вспышку заболеваний до оранжевого. В ряде офисных зданий у посетителей при входе начали измерять температуру.