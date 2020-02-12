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Около 300 служащих сингапурского банка эвакуировали из-за коронавируса
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РИА Новости

Около 300 служащих сингапурского банка эвакуировали из-за коронавируса

13:09 12.02.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Порядка 300 сотрудников центрального офиса сингапурского банка DBS Asia эвакуированы в связи с обнаружением коронавируса у одного из служащих учреждения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на электронное письмо, попавшее в распоряжение издания.
По информации газеты, в 12.55 по местному времени (7.55 мск) сотрудники офиса DBS Asia, работающие на 43 этаже здания Marina Bay Financial Centre Tower 3 получили письмо, в котором говорилось о том, что в их офисе подтвержден случай заражения коронавирусом. В качестве превентивной меры их просили перейти на удаленную работу из дома. Пространство офиса было продезинфицировано. Администрация банка выясняет круг лиц, находившихся в контакте с заболевшим.
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Как отмечает издание, сотрудники банка, работающие на других этажах, не получали предписания об "эвакуации". Со следующей недели, как ожидается, все служащие организации получат средства индивидуальной защиты, включая маски, термометры и антиспетик для рук. Также компания представит служащим возможность получить онлайн-консультацию медицинских специалистов.
С 7 февраля в связи с распространением нового типа коронавируса Сингапур поднял уровень реагирования на вспышку заболеваний до оранжевого. В ряде офисных зданий у посетителей при входе начали измерять температуру.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
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