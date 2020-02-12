Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Канаев отметил, что существует необходимость бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр.

При этом эксперт отметил, что у ГИБДД сейчас нет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной. Кроме того, по словам Канаева, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты.