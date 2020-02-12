Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты.
Канаев отметил, что существует необходимость бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр.
При этом эксперт отметил, что у ГИБДД сейчас нет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной. Кроме того, по словам Канаева, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты.
"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику", — заявил эксперт в комментарии RT.
В частности, он предложил передать техосмотр общественного и грузового транспорта в ведение ГИБДД, а для личного транспорта посоветовал отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов.