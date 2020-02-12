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Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
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РИА Новости

Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

13:07 12.02.2020 (обновлено: 16:00 12.02.2020)
97623
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкРегистрация автомобилей в ГИБДД
Регистрация автомобилей в ГИБДД
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты.
Канаев отметил, что существует необходимость бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр.
При этом эксперт отметил, что у ГИБДД сейчас нет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной. Кроме того, по словам Канаева, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты.
"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику", — заявил эксперт в комментарии RT.
В частности, он предложил передать техосмотр общественного и грузового транспорта в ведение ГИБДД, а для личного транспорта посоветовал отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов.
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Сергей КанаевГИБДД МВД РФОбщество
Популярные комментарии
Система техосмотров не работает, это просто коррупционная кормушка для ворья. Люди идут на их покупку не от хорошей жизни, просто далеко не у всех есть деньги на новые машины, а старые сделать идеальными невозможно. В конечном итоге все будут ездить без страховок, с липовыми страховками, или еще как-нибудь. Можно конечно вообще не ездить, только экономике в целом от этого лучше не станет. Довели страну до нищеты, а требуют выполнение стандартов как в Евросоюзе. Да какие вам нормы евро-5, когда пол страны с туалетами на улице, 23 миллионов за чертой бедности? Вообще в облака улетели что ли, оторвавшись от земли?
12 февраля, 13:57
Михаил Сидоров
26421016
А лицензию на право проводить техосмотр кто дает? Не доверяете организации проводящей техосмотры, отбирайте у них лицензию. А право аннулировать диагностическую карту, это право бесконечно доить автовладельцев угрозой этого самого аннулирования. Липовый ТО делают липовые организации нужно бороться с ними, а не с водителями.
12 февраля, 13:39
Сергей
17530113
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