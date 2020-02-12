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Религия и мировоззрение
2020-02-12T13:01+0300
https://ria.ru/20200212/1564589580.html
Муфтий Татарстана призвал единоверцев не забывать о родном языке
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РИА Новости

Муфтий Татарстана призвал единоверцев не забывать о родном языке

13:01 12.02.2020
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин призвал единоверцев уделять больше внимания татарскому языку, особенно на основе произведений татарских поэтов - в частности, Габдуллы Тукая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"Нам необходимо больше внимания уделить родному языку, постоянно обращаясь к классикам, например, поэзии Габдуллы Тукая, которого знают во всем мире", - сказал муфтий Татарстана на встрече с на встрече исполнительным директором Фонда поддержки развития культуры президента Татарстана Нурией Хашимовой, директором Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадимом Нуруллиным и писателем Маратом Амирхановым.
Самигуллин отметил, что 2020-й год объявлен муфтиятом "Годом родного языка". Он призвал "придать импульс" этой теме.
Кроме того, участники встрече договорились о проведении в Казани маджлиса (собрания духовенства и верующих), посвященном матери Тукая Бибимэмдудэ.
"На мероприятие планируется пригласить лауреатов Тукаевской премии, татарской интеллигенции, писателей, религиозных деятелей", - подчеркнул муфтий Камиль Самигуллин.
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