Муфтий Татарстана призвал единоверцев не забывать о родном языке

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин призвал единоверцев уделять больше внимания татарскому языку, особенно на основе произведений татарских поэтов - в частности, Габдуллы Тукая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.

"Нам необходимо больше внимания уделить родному языку, постоянно обращаясь к классикам, например, поэзии Габдуллы Тукая, которого знают во всем мире", - сказал муфтий Татарстана на встрече с на встрече исполнительным директором Фонда поддержки развития культуры президента Татарстана Нурией Хашимовой, директором Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадимом Нуруллиным и писателем Маратом Амирхановым.

Самигуллин отметил, что 2020-й год объявлен муфтиятом "Годом родного языка". Он призвал "придать импульс" этой теме.

Кроме того, участники встрече договорились о проведении в Казани маджлиса (собрания духовенства и верующих), посвященном матери Тукая Бибимэмдудэ.