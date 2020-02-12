Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"

Опубликован доклад к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в баварской столице 14 февраля.

Поскольку России там посвящена отдельная глава — понятно, что в нашей стране внимательнее всего будут читать ее. Однако центральная тема доклада — Запад. А вернее, его исчезновение — и кто в нем виноват.

Перед тем, как ответить на этот вопрос, коротко о сути проблемы.

Доклад называется "Беззападность" (Westlessness) и — впервые столь прямо — посвящен неохотно принятой европейско-американскими экспертами реальности. А именно — что мир все более вытесняет из себя Запад и нагло живет без него. Что еще хуже — сам Запад также "становится все менее западным". И все это очень плохо, потому что порождает нестабильность, непредсказуемость, отступление демократических ценностей и другие неисчислимые бедствия.

Авторы оплакивают мир, оставшийся без благотворных бомбардировок Запада: "В Сирии режим Асада и российские силы преднамеренно обстреливают больницы и школы, а военные преступления стали ежедневным делом... Недавно Китай, Иран и Россия провели первые совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе... В Ливии Турция и Россия действуют все решительнее, и нестабильность на противоположном берегу Средиземного моря все больше влияет на Европу ..." И так далее.

Все это оформлено в тяжеловесные афоризмы и не менее тяжелые каламбуры. Глава о США называется "Порознь мы устоим?", что отсылает к популярному в Америке лозунгу "В единстве мы устоим, порознь мы падем". Глава о Китае — "Настырное государство" (отсылка к Срединному государству, самоназванию Китая). Глава о нас — "Путемкинское государство" (мы же предупреждали, уровень каламбуров не очень). О Европе — "Конкурс Евровидения", о Средиземноморском регионе — "Средиземное кошмаре" и так далее.

Что касается России — то тут доклад следует концепции, родившейся в коллективной голове западного экспертного сообщества в последнее пятилетие. Концепция эта, строго говоря, — порождена безысходностью. Потому что, с одной стороны, все эксперты твердо знали, что Россия слаба и незначительна, что она только что порвана в клочья санкциями и что вот-вот рухнет. А с другой — все видели, что порванная Россия упорно дышит и даже развивается, и не разваливается, и не сползает в хаос, и даже лезет защищать уже предназначенные к ликвидации государства — и у нее даже получается.

Требовался срочный компромисс, чтобы концепция хоть как-то налезала на реальность. В итоге возникло новое видение России.

Где-то года с 2018-го Россия — это, конечно, очень слабая страна со множеством ужасных проблем, каждая из которых подгрызает ее и может добить. Однако во главе этой очень слабой России стоит очень удачливый тактик Путин (он всегда тактик и никогда не стратег — год за годом из доклада в доклад кочуют одни и те же фразы о том, как путинская Россия "добилась краткосрочных успехов" и "получила эфемерный эффект"). В общем, хитрый тактик Путин периодически ухитряется создавать потемкинский фасад побед.

Вот и в 2019 году, "хорошо разыгрывая слабые карты, Россия одержала несколько дипломатических побед. Несмотря на отсутствие перемен в кремлевской внешней политике, Россию снова приняли в ПАСЕ, член НАТО (то есть Турция. — Прим. авт.) закупил российские С-400, а Москва утвердилась в качестве влиятельной силы на Ближнем Востоке... Но самое важное — с ней начал заигрывать президент Франции Макрон, призвавший европейцев "пересмотреть основы" отношений с Россией".

(Забавно, кстати, что самым важным из успехов России авторы доклада назначили выступления французского президента. Это само по себе многое объясняет в том, почему "мир вытесняет Запад": последний все никак не может отойти от зеркала, в котором рассматривает себя, а прочая вселенная проходит смутным фоном.)

Но за фасадом наших кажущихся побед, конечно, прячутся наши слабости. Перечислим:

1) В 2019 году в Москве были крупнейшие за восемь лет демонстрации протеста против Путина, а на сентябрьских выборах в Мосгордуму прокремлевские кандидаты получили серьезный удар.

2) По опросам, количество молодежи, обдумывающей возможность уехать, выросло.

3) Согласно опросам, количество молодежи, доверяющей президенту, упало — теперь оно всего лишь процентов 55.

4) Партнерство России с Китаем не является равноправным, учитывая "растущее влияние Китая на российском Дальнем Востоке".

Все. Как легко видеть, эти ужасные проблемы путинского режима прикочевали в мюнхенский доклад с табором публикаций о России в западных СМИ, штампуемых по одной и той же унылой схеме. Повестку и трактовку "русской жизни" у них задает крошечный клуб российских стипендиатов из треугольника "ВШЭ — Московский центр Карнеги — навальная тусовка". Они выступают подателями инфоповодов, они же эксперты, они же зачастую и главные герои.

Итог — на носу весна 2020-го, в России произошла смена правительства, идут нацпроекты, готовятся поправки к Конституции — а тусовочка все еще взволнованно переживает свои московские протестные селфи прошлого августа. И устало ретранслирует пожилой мем "Китай захватывает Сибирь".

...Так что самое интересное в мюнхенском докладе — это не про нас.

Самое интересное — это причины той "беззападности", на которую жалуются авторы текста.

Итак. Само понимание того, что есть Запад, разделено надвое, и разделено непримиримо. Для одних, "правых христианских популистов", Запад есть совокупность религиозных, культурных и национальных традиций. Для других, "либералов", Запад есть все, что привержено принципам либеральной демократии.

И правые популисты считают, что Запад как он есть уничтожается завозом инородцев, иноверцев и носителей принципиально иных культурных матриц — а завозит их обогащающаяся на "человеческом демпинге" либеральная элита.

Либералы же считают, что Запад как он есть уничтожается как раз правыми популистами, стремящимися превратить его в подобие дикого, нелиберального, ксенофобского и религиозно-мракобесного внешнего мира.

Путинская Россия, конечно, тоже делает что может — но все-таки она ничего не могла бы достичь без пособников внутри самого Запада.

...Что хотелось бы отметить: обе стороны, безусловно, правы.

В том смысле, что Запад — как цивилизационная и политическая сущность — это, безусловно, целая пачка христианских национальных культур, выработавших за века свои способы решения проблем и изменения мира.

Но Запад — это, безусловно, и созданная там либеральная идеология, разделяемая большинством элит и служившая этим элитам безотказным инструментом в течение десятилетий.

И да, сейчас эти две вполне органичные составные части Запада пришли в противоречие. Потому что либерализм, во главу угла ставящий индивида, не может не пытаться удушить религию, традицию и даже простую демократию, подавляющую индивидов волей большинства. А традиция и демократия не могут не пытаться придушить либерализм, раздающий меньшинствам политические привилегии.

Но чему тут стоит удивляться — так это тому, что противоборствующие стороны никак не желают всмотреться в своих противников и признать: "Да, это тоже мы, это тоже Запад". Напротив — чем дальше, тем с большим остервенением они друг друга пытаются порвать на британский флаг. Хотя очевидно, что это их только ослабляет.