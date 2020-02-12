Минздрав планирует рассмотреть возможность заморозки цен на маски

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минздрав РФ планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски, заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.
В ходе пресс-конференции в ОНФ Костенников отметил, что в тех случаях, когда выявляется отсутствие масок в конкретных аптечных организациях в регионах, министерство здравоохранения вместе с Росздравнадзором и министерством промышленности и торговли будет принимать меры для того, чтобы ликвидировать этот дефицит.
"Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции. Мы обязательно обсудим все варианты реагирования на эту ситуацию и вместе с коллегами будем принимать соответствующие меры", - сказал Костенников.
По его словам, в Минздраве обсуждается возможность закладки определенного резерва в государственный резерв. Это позволит при необходимости ликвидировать возможные колебания цены и дефицит медицинских масок в будущем.
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