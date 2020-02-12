Минздрав планирует рассмотреть возможность заморозки цен на маски

"Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции. Мы обязательно обсудим все варианты реагирования на эту ситуацию и вместе с коллегами будем принимать соответствующие меры", - сказал Костенников.