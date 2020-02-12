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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T12:56+0300
https://ria.ru/20200212/1564589357.html
Турция продолжит переговоры с Россией по Идлибу
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РИА Новости

Турция продолжит переговоры с Россией по Идлибу

12:56 12.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Турецкая делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии САР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
"Сегодня наш президент говорил со своим российским коллегой (Владимиром) Путиным. В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из России. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению", - сказал Чавушоглу, который находится с визитом в Албании. Трансляцию вел телеканал NTV.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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