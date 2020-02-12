Котяков: правительство не обсуждает снижение страховых обязательств

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство РФ не ставит вопрос о снижении страховых обязательств, вопрос о снижении социальных взносов во внебюджетных фонды может рассматриваться только в комплексе с обеспечением сформированных обязательств, заявил глава Минтруда Антон Котяков

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что правительство возобновило дискуссию о снижении социальных взносов. По данным газеты, рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23–25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.

Отвечая на соответствующий вопрос депутатов на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, министр отметил, что если правительство будет рассматривать этот вопрос, то в комплексе с обеспечением соответствующих источников и выполнением сформированных социальных обязательств.