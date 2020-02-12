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Котяков: правительство не обсуждает снижение страховых обязательств
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РИА Новости

Котяков: правительство не обсуждает снижение страховых обязательств

12:54 12.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство РФ не ставит вопрос о снижении страховых обязательств, вопрос о снижении социальных взносов во внебюджетных фонды может рассматриваться только в комплексе с обеспечением сформированных обязательств, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что правительство возобновило дискуссию о снижении социальных взносов. По данным газеты, рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23–25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.
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Отвечая на соответствующий вопрос депутатов на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, министр отметил, что если правительство будет рассматривать этот вопрос, то в комплексе с обеспечением соответствующих источников и выполнением сформированных социальных обязательств.
"Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством", - заявил Котяков.
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