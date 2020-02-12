Руденя: власти помогут 191 молодой семье улучшить жилусловия

ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Власти Тверской области в этом году помогут 191 молодой семье улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о поддержке семей принято на заседании регионального правительства. Объем субсидий муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей в 2020 году составит почти 101 миллион рублей.
"Это возможность оказать поддержку молодым семьям в районах через сертификаты на приобретение нового жилья. Мы обеспечиваем такую помощь ежегодно. В 2020 году выходим на максимальный уровень обеспеченности поданных заявок от молодых семей", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя, комментируя решение областного кабинета министров.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году в Верхневолжье для улучшения жилищных условий 142 молодых семей были выделены 97,3 миллиона рублей
Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей на территории региона действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.