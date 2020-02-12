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2020-02-12T12:50+0300
https://ria.ru/20200212/1564588964.html
Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"
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РИА Новости

Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"

12:50 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов выполнить все договоренности, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.

"Мы, с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - сказал Ермак, трансляцию вели украинские телеканалы.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей Ермак"Нормандская четверка"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну да, считай 5 лет как "готов". И всё никак. Прямо как тот дедушка у которого запор: никакие таблетки не помогают :)
12 февраля, 13:05
Александр И
1530001
Слышали, знаем... По статистике, такие заявления меняются или коверкаются через неделю. Как обычно, не в сторону разрешения конфликта
12 февраля, 12:54
Валар Дахаэрис
1600000
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