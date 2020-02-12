Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"

"Мы, с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - сказал Ермак, трансляцию вели украинские телеканалы.

В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".