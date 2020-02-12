Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов выполнить все договоренности, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.
"Мы, с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - сказал Ермак, трансляцию вели украинские телеканалы.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".