В России приостановили продажу книги о "мифах" о вакцинации

В Минздраве заявили о необходимости противостоять антипрививочному лобби

В Минздраве заявили о необходимости противостоять антипрививочному лобби

По мнению издательской группы, существует необходимость "в открытом обсуждении отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики".

"Издательская группа "АСТ" предоставляет возможность выступить с аргументацией того или иного мнения абсолютно разным авторам при условии соблюдения законодательства РФ", - добавляется в сообщении.