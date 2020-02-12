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В России приостановили продажу книги о "мифах" о вакцинации
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РИА Новости

В России приостановили продажу книги о "мифах" о вакцинации

12:48 12.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Продаже книга автора Амантонио "Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации", вызвавшая резонанс в социальных сетях в связи со вспышкой коронавируса, снята с продажи, сообщили в пресс-службе издательской группы "АСТ".
"Тема вакцинации сегодня, во время вспышки коронавируса, активно обсуждается и находится в центре внимания общественности и журналистов. На этом фоне одна из книг, вышедшая с грифом "Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора", рассматривающая различные аспекты вакцинации, попала в центр ожесточенной дискуссии. В данный момент руководство издательства пошло на беспрецедентный шаг и приняло решение о приостановке продажи книги", - говорится в сообщении.
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По мнению издательской группы, существует необходимость "в открытом обсуждении отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики".
"Издательская группа "АСТ" предоставляет возможность выступить с аргументацией того или иного мнения абсолютно разным авторам при условии соблюдения законодательства РФ", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаАСТ (издательство)РоссияОбщество
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