Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе должны состояться в соответствии с украинскими законами и после возвращения контроля над границей.

Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского , заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.

"По украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и границы Украины не находятся под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак в среду на пресс-конференции.

Он также сказал, что выборы в Донбассе в октябре - это мечта, Киев готов выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе нормандского саммита в Париже.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.