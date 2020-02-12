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Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
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РИА Новости

Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак

12:46 12.02.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе должны состояться в соответствии с украинскими законами и после возвращения контроля над границей.
Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
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"По украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и границы Украины не находятся под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак в среду на пресс-конференции.
Он также сказал, что выборы в Донбассе в октябре - это мечта, Киев готов выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе нормандского саммита в Париже.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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