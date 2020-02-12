Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Опубликованная Опубликованная Пентагоном карта активности кораблей ВМФ России и ВМС Китая свидетельствует лишь о желании американского генералитета получить очередной рекордный военный бюджет на 2021 финансовый год, заявил РИА Новости член Морской коллегии при правительстве РФ, командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов

На карте, представленной в обзоре оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год, высокая активность ВМФ РФ отмечена у юго-восточного побережья Штатов, на севере Атлантического океана и в Карибском море, также обозначается значительное присутствие в Арктике. Китай, согласно карте, наиболее активен в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана. При этом Пентагон не указывает, какой именно период отражен на карте. На военные расходы США собираются выделить рекордные 740,5 миллиарда долларов (738 миллиардов в 2020 году).

"Опубликованная Пентагоном карта не является неким откровением американской разведки. Северный Ледовитый океан, Атлантика, Средиземное море, район Камчатки еще с советских времен являются традиционными районами несения боевой службы и патрулирования для кораблей и подводных лодок ВМФ России. Цель Пентагона - продавить очередной рекордный военный бюджет", - сказал Попов.

Адмирал пояснил, что выбор данных районов Мирового океана для несения боевой службы и патрулирования выбран не случайно. "Это районы, из которых наши корабли и подводные лодки могут парировать угрозы, уничтожая не уже выпущенные ракеты, а их носители. Наш флот теперь имеет "длинную руку" в виде новейших ракетных комплексов морского базирования", - подчеркнул Попов.

Ранее начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости, что восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок. Это - ответ на высказывание вице-адмирала ВМС США Эндрю Льюиса, который предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за американских подлодок.