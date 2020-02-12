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2020-02-12T12:45+0300
https://ria.ru/20200212/1564588681.html
Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России
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РИА Новости

Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России

12:45 12.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Опубликованная Пентагоном карта активности кораблей ВМФ России и ВМС Китая свидетельствует лишь о желании американского генералитета получить очередной рекордный военный бюджет на 2021 финансовый год, заявил РИА Новости член Морской коллегии при правительстве РФ, командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
На карте, представленной в обзоре оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год, высокая активность ВМФ РФ отмечена у юго-восточного побережья Штатов, на севере Атлантического океана и в Карибском море, также обозначается значительное присутствие в Арктике. Китай, согласно карте, наиболее активен в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана. При этом Пентагон не указывает, какой именно период отражен на карте. На военные расходы США собираются выделить рекордные 740,5 миллиарда долларов (738 миллиардов в 2020 году).
Корабли Балтийского флота
10:08
Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ России
"Опубликованная Пентагоном карта не является неким откровением американской разведки. Северный Ледовитый океан, Атлантика, Средиземное море, район Камчатки еще с советских времен являются традиционными районами несения боевой службы и патрулирования для кораблей и подводных лодок ВМФ России. Цель Пентагона - продавить очередной рекордный военный бюджет", - сказал Попов.
Адмирал пояснил, что выбор данных районов Мирового океана для несения боевой службы и патрулирования выбран не случайно. "Это районы, из которых наши корабли и подводные лодки могут парировать угрозы, уничтожая не уже выпущенные ракеты, а их носители. Наш флот теперь имеет "длинную руку" в виде новейших ракетных комплексов морского базирования", - подчеркнул Попов.
Штаб-квартира Министерства обороны США
10 февраля, 22:46
Пентагон попросил больше денег на подлодки и бомбардировщики
Ранее начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости, что восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок. Это - ответ на высказывание вице-адмирала ВМС США Эндрю Льюиса, который предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за американских подлодок.
Адмирал напомнил, что сейчас в боевой состав ВМФ РФ поступают новейшие атомные лодки усовершенствованных проектов "Ясень-М" и "стратеги" "Борей-А", появились новые ракеты типа "Калибр", завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" и беспилотника "Посейдон".
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Виктор КравченкоВячеслав ПоповМинистерство обороны СШАСШАВМФ РФБезопасностьВ мире
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