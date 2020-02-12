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2020-02-12T13:28+0300
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Минздрав пообещал наказать аптеки, завышающие цены на лекарства
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РИА Новости

Минздрав пообещал наказать аптеки, завышающие цены на лекарства

12:45 12.02.2020 (обновлено: 13:28 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевОбъявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
Объявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты, будут нести за это ответственность, вплоть до лишения лицензии, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.
"Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований. В таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где происходило завышение цен", — сказал Костенников на пресс-конференции в ОНФ.
Кроме того, в связи со вспышкой вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, ведомство рассматривает вариант с заморозкой цен на медицинские маски.
"Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции. <...> Эпизодически все равно этот дефицит (на медицинские маски. — Прим. ред.) по различным аптечным организациям возникает, но в целом он ликвидирован", — добавил Костенников.
Ранее о необходимости наказывать аптеки, которые "решили нажиться" и подняли цены на препараты в связи с распространением коронавируса, заявил Владимир Путин. По мнению главы государства, в России обширная аптечная сеть, поэтому закрытие некоторых фармучреждений не приведет к нехватке препаратов.
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Дмитрий КостенниковЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
Сначала создали сеть ЧАСТНЫХ аптек, развели базы барыг перекупщиков, а теперь хотят лишить лицензии )))) Давайте газово-бензиновых друзей лишим лицензий, они то ведь тоже цены повышают.
12 февраля, 12:57
Случайный Прохожий
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