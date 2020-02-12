Минздрав пообещал наказать аптеки, завышающие цены на лекарства

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты, будут нести за это ответственность, вплоть до лишения лицензии, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.
"Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований. В таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где происходило завышение цен", — сказал Костенников на пресс-конференции в ОНФ.
Кроме того, в связи со вспышкой вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, ведомство рассматривает вариант с заморозкой цен на медицинские маски.
"Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции. <...> Эпизодически все равно этот дефицит (на медицинские маски. — Прим. ред.) по различным аптечным организациям возникает, но в целом он ликвидирован", — добавил Костенников.
Ранее о необходимости наказывать аптеки, которые "решили нажиться" и подняли цены на препараты в связи с распространением коронавируса, заявил Владимир Путин. По мнению главы государства, в России обширная аптечная сеть, поэтому закрытие некоторых фармучреждений не приведет к нехватке препаратов.