Новый глава офиса Зеленского дал гарантии свободы слова в стране

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду пообещал, что данный орган станет гарантом свободы слова и независимости медиа в стране.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского.

"От имени и по поручению президента Украины офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране", - сказал Ермак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

В феврале МИД России обнародовал доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, из которого следует, что власти в Киеве преследуют политических оппонентов, независимых журналистов и СМИ под предлогом борьбы с "российской агрессией" и сепаратизмом. МИД отмечает, что власти Украины часто используют как средство давления на неугодных журналистов открытие уголовных дел против них. В материале добавили, что националисты проявляют агрессию в отношении офисов СМИ, выступающих с позиций, альтернативных официальной точке зрения", также в стране практикуется депортация иностранных репортеров.