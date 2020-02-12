Новый глава офиса Зеленского дал гарантии свободы слова в стране

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду пообещал, что данный орган станет гарантом свободы слова и независимости медиа в стране.
Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского.
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"От имени и по поручению президента Украины офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране", - сказал Ермак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
В феврале МИД России обнародовал доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, из которого следует, что власти в Киеве преследуют политических оппонентов, независимых журналистов и СМИ под предлогом борьбы с "российской агрессией" и сепаратизмом. МИД отмечает, что власти Украины часто используют как средство давления на неугодных журналистов открытие уголовных дел против них. В материале добавили, что националисты проявляют агрессию в отношении офисов СМИ, выступающих с позиций, альтернативных официальной точке зрения", также в стране практикуется депортация иностранных репортеров.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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