Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T13:08+0300
https://ria.ru/20200212/1564588302.html
Новый глава офиса Зеленского дал гарантии свободы слова в стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589639_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_7f01823170817919467a4e7d912afc5e.jpg
РИА Новости

Новый глава офиса Зеленского дал гарантии свободы слова в стране

12:39 12.02.2020 (обновлено: 13:08 12.02.2020)
321
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду пообещал, что данный орган станет гарантом свободы слова и независимости медиа в стране.
Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского.
Украинский журналист Сергей Томиленко
29 ноября 2019, 15:35
Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова
"От имени и по поручению президента Украины офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране", - сказал Ермак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
В феврале МИД России обнародовал доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах, из которого следует, что власти в Киеве преследуют политических оппонентов, независимых журналистов и СМИ под предлогом борьбы с "российской агрессией" и сепаратизмом. МИД отмечает, что власти Украины часто используют как средство давления на неугодных журналистов открытие уголовных дел против них. В материале добавили, что националисты проявляют агрессию в отношении офисов СМИ, выступающих с позиций, альтернативных официальной точке зрения", также в стране практикуется депортация иностранных репортеров.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Василий Голованов
22 октября 2019, 17:59
Генпродюсер NewsOne рассказал о нарушениях свободы слова на Украине
1140001
Обсудить 2
Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"
Андрей Ермак
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Киев
У Киева есть план по выборам в Донбассе, заявил глава офиса Зеленского
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Пентагон
Адмирал оценил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ России
Автомобили полиции Германии
Турецкие и немецкие полицейские задержали банду из 76 человек
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Сирийские военные в провинции Алеппо
В МИД России опровергли обвинения в ударах по гражданским в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция продолжит переговоры с Россией по Идлибу
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
В России приостановили продажу книги о "мифах" о вакцинации
Квитанция за услуги ЖКХ
"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
В Киеве дальнобойщики проводят митинг возле здания правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния