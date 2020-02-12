В Плавске отреставрируют бывшую женскую гимназию

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Здание бывшей женской гимназии в Плавске будет отреставрировано в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля. На восстановление здания 1890 года постройки выделено 23 миллиона 280 тысяч рублей.



В гимназии планируется открыть музей "Гагаринское подворье", здесь же будет создан выставочный зал с экспозицией о Большой засечной черте. Часть помещений планируется сдать в аренду под кафе, творческие мастерские народных промыслов и мини-пекарню.