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В Плавске отреставрируют бывшую женскую гимназию
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РИА Новости

В Плавске отреставрируют бывшую женскую гимназию

12:40 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на башни Тульского кремля
Вид на башни Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Здание бывшей женской гимназии в Плавске будет отреставрировано в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля. На восстановление здания 1890 года постройки выделено 23 миллиона 280 тысяч рублей.
В гимназии планируется открыть музей "Гагаринское подворье", здесь же будет создан выставочный зал с экспозицией о Большой засечной черте. Часть помещений планируется сдать в аренду под кафе, творческие мастерские народных промыслов и мини-пекарню.
В настоящее время совместно с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры подготовлены проектно-сметная документация и техническое задание. Весь пакет документов направлен в Центр организации закупок.
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500-летие Тульского кремляПлавск
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