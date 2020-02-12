Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2

"Пятнадцатого января 2020 года "Газпром" получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", — пишет "Газпром".

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства "Северного потока — 2". В ноябре регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации, необходимой в деле.

Официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сообщал агентству, что заявления польского антимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".