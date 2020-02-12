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Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
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РИА Новости

Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2

12:39 12.02.2020 (обновлено: 16:05 12.02.2020)
270563
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Пятнадцатого января 2020 года "Газпром" получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", — пишет "Газпром".

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства "Северного потока — 2". В ноябре регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации, необходимой в деле.
Официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сообщал агентству, что заявления польского антимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта.
Схема второй ветки газопровода Северный поток
10 февраля, 16:12
Новак: "Северный поток – 2" будет достроен вопреки сопротивлению США
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. "Газпром" рассчитывает запустить газопровод в конце года.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
09:56
Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
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ПольшаUniperСеверный поток — 2ГазпромМоскваГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Трубопровод из россии в германию на прямую по дну моря, где в этой цепочке польша?
12 февраля, 13:00
Zakharov Denis
497211202
А нет ее, но есть амбиции погадить как они это и делали всегда на протяжении веков в отношении России.
12 февраля, 13:10
Борис Груздев
37991113
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