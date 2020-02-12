В МИД назвали действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, имеют законное право на применение силы в отношении террористических организаций, которые не хотят политического урегулирования в стране, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, комментируя ситуацию в Идлибе.
"Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, в своей стране. Поэтому, разумеется, у них есть абсолютно законное право применять силу в отношении тех террористических организаций, которые не хотят политического урегулирования, которые по-прежнему делают ставку на террор. В этом плане действия сирийцев абсолютно легитимны", - сказал Тарабрин.
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