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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T12:38+0300
https://ria.ru/20200212/1564588176.html
В МИД назвали действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными
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РИА Новости

В МИД назвали действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными

12:38 12.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, имеют законное право на применение силы в отношении террористических организаций, которые не хотят политического урегулирования в стране, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, комментируя ситуацию в Идлибе.
"Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, в своей стране. Поэтому, разумеется, у них есть абсолютно законное право применять силу в отношении тех террористических организаций, которые не хотят политического урегулирования, которые по-прежнему делают ставку на террор. В этом плане действия сирийцев абсолютно легитимны", - сказал Тарабрин.
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Война в СирииВладимир ТарабринМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияРоссияВ мире
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